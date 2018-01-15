Report: Наиболее значимые экономические события недели - ТОР-5

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ На неделе 15-19 января основное внимание глобальных финансовых рынков привлекут экономические новости из США, Китая, еврозоны, Великобритании и Канады.

Аналитическая группа Report со ссылкой на Investing.com представляет 5 наиболее значимых для финансовых рынков новостей недели:

1) В 17:30 по бакинскому времени 18 января министерство торговли США опубликует отчет по объему строительства новых домов и по количеству разрешений на строительство в декабре. Прогнозируется, что за прошлый месяц количество разрешений на строительство жилья снизится на 1,0% - до 1,29 млн домов, а объем строительства новых домов опустится на 1,7% - до 1,275 млн домов. В ноябре оба этих показателя достигли максимумов более чем за десятилетие. Внимание инвесторов привлекут публикация "Бежевой книги" ФРС США, а также выступления президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса, главы ФРБ Кливленда Лоретты Местер и члена правления ФРС Рандала Кварлса. Аналитики не ждут роста ставки в январе.

2) В 06:00 по бакинскому времени 18 января Китай первым из ведущих экономик мира опубликует данные по экономическому росту за четвертый квартал. По прогнозам аналитиков, этот отчет покажет, что в четвертом квартале вторая экономика мира выросла на 6,7%, незначительно замедлившись по сравнению с ростом в третьем квартале на 6,8%. Вместе с отчетом о ВВП также выйдут данные о промышленном производстве Китая в декабре, об инвестициях в основной капитал и объемах розничных продаж. Замедление китайской экономики является одним из основных рисков для роста глобальной экономики.

3) В 14:00 по бакинскому времени 17 января будут опубликованы данные по декабрьской инфляции в еврозоне. Отчет должен подтвердить прогнозы, что потребительские цены вырастут на 1,4%, что будет на 0,1% ниже показателя ноября. Опубликованный в четверг протокол декабрьского заседания ЕЦБ показал, что в начале 2018 года центробанк собирается пересмотреть свое заявление, что усилило слухи о возможном сворачивании программы финансового стимулирования. Следующее заседания ЕЦБ намечено на 25 января.

4) Национальная статистическая служба Великобритании (ONS) в 13:30 по бакинскому времени 16 января опубликует данные по инфляции в декабре. Аналитики прогнозируют, что темп роста потребительских цен снизится до 3,0% после того, как в ноябре этот показатель достиг максимума за шесть лет - 3,1%. По прогнозам, базовая инфляция тоже замедлится до 2,6% после значения 2,7% в ноябре. В Великобритании трейдеры также сконцентрируют свое внимание на публикуемом 19 января отчете по объему розничных продаж, чтобы получить новые сигналы о влиянии Brexit на экономику.

5) Решение Банка Канады по процентной ставке будет оглашено в 19:00 по бакинскому времени 17 января. Большинство экспертов предполагают, что центробанк Канады повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,25%.