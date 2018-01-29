Report: Наиболее значимые экономические события недели - ТОР-5

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ На неделе 29 января – 2 февраля основное внимание глобальных финансовых рынков привлекут экономические новости из США, еврозоны, Великобритании и Китая.

Аналитическая группа Report со ссылкой на Investing.com представляет 5 наиболее значимых для финансовых рынков новостей недели:

1) В 23:00 выйдет решение Федеральной резервной системы (ФРС) о значении процентной ставки. По прогнозам аналитиков, ФРС сохранит значение процентной ставки в результате двухдневного заседания. Скорее всего, диапазон ставки по федеральным фондам останется равным 1,25–1,50%. Центробанк США опубликует заявление Комитета по открытым рынкам ФРС. Заседание ФРС на следующей неделе станет последним заседанием под руководством Джанет Йеллен. В феврале ее сменит действующий член правления ФРС Джером Пауэлл. Большинство экономистов прогнозирует, что ФРС повысит процентную ставку в марте, второе ее повышение состоится в июне, а третье - в декабре.

2) Министерство труда США опубликует январский отчет по занятости вне сельскохозяйственного сектора в 17:30 по бакинскому времени 2 февраля. Согласно консенсус-прогнозу, ожидается увеличение рабочих мест на 180 тыс. после роста на 148 тыс. в декабре. По прогнозам экспертов, уровень безработицы останется стабильным на значении 4,1%. Основное внимание будет приковано к средней почасовой заработной плате в США. Судя по прогнозам, она повысится на 0,3% после значения 0,3% месяцем ранее. На этой рабочей неделе в США также будут опубликованы отчеты по доходам и расходам физических лиц, включая базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США, который является важным показателем для ФРС при определении инфляции.

3) В 15:00 по бакинскому времени 31 января будут опубликованы данные по январской инфляции в еврозоне. Согласно консенсус-прогнозу, отчет покажет, что потребительские цены в январе выросли на 1,3%, немного замедлившись по сравнению с декабрьским показателем роста (1,4%) и оставаясь ниже целевого значения ЕЦБ - чуть ниже 2%. Возможно, более важным станет показатель базовой инфляции, которая не включает в себя цены на энергоносители и продукты питания. Согласно прогнозам, базовая инфляция незначительно ускорится до 1,0%, по сравнению с 0,9% в предыдущем месяце.

Кроме данных по инфляции будет опубликован предварительный отчет по экономическому росту в еврозоне за четвертый квартал. Если рост ВВП останется высоким, это может подтолкнуть ЕЦБ к сворачиванию программы финансового стимулирования. Согласно прогнозам, в четвертом квартале экономический рост в еврозоне составит 0,6%, что соответствует значению 2,7% в годовом исчислении.

4) В 13:30 по бакинскому времени 1 февраля выйдет отчет об активности в производственном секторе Великобритании за январь, а днем позже - отчет по деловой активности в строительном секторе. Согласно прогнозам, активность в производственном секторе Великобритании повысится до 56,5 после значения 56,3 в предыдущем месяце. В то же время прогнозируется, что активность в строительном секторе незначительно снизится до 52,0 после значения 52,2.

5) В 05:00 по бакинскому времени 1 февраля Всекитайская ассоциация по логистике и закупкам опубликует индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая за январь. Ожидается, что этот показатель умеренно снизится до 51,5 после 51,6 в декабре. Если значение этого индекса превышает 50, это говорит об экономическом росте в производственном секторе, а значение ниже 50 указывает на экономический спад.