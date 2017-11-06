Report: Наиболее значимые экономические события недели - ТОР-5

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ На неделе 6-10 ноября на глобальных финансовых рынках будет наблюдаться относительное затишье. Основное внимание рынков привлекут экономические новости из Китая, США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Аналитическая группа Report со ссылкой на Investing.com представляет 5 наиболее значимых для финансовых рынков новостей недели:

1) 8 ноября в 07:00 по бакинскому времени Китай опубликует данные по сальдо торгового баланса за октябрь, а 9 ноября в 05:30 по бакинскому времени выйдут данные по инфляции потребительских цен и цен производителей в Китае. Ожидается, что профицит торгового баланса Китая за прошлый месяц вырастет до 39,5 млрд долларов после профицита 28,5 млрд долларов в сентябре. Рост потребительских цен прогнозируется на уровне 1,7%, а цен производителей - 6,3%.

2) В 19:00 по бакинскому времени 10 ноября будет опубликован индекс настроений потребителей в США от Мичиганского университета. По прогнозам аналитиков, этот индекс обновит максимум за 13 лет, повысившись до 101,0 после значения 100,7 в октябре.

3) В 13:30 по бакинскому времени 10 ноября будет опубликован отчет Национальной статистической службы Великобритании (ONS) по объему производства в обрабатывающей промышленности за сентябрь. Ожидается, что этот показатель вырастет на 0,3%.

4) На 07:30 по бакинскому времени 7 ноября назначено оглашение решения Резервного банка Австралии по процентной ставке. Большинство экономистов предполагают, что центробанк Австралии в четырнадцатый раз подряд не изменит текущую рекордно низкую процентную ставку 1,5% и сохранит монетарную политику без изменений.

5) В 00:00 по бакинскому времени 8 ноября будет оглашено решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке. Большинство аналитиков рынка прогнозируют, что в седьмой раз подряд центробанк Новой Зеландии сохранит значение процентной ставки на текущем рекордно низком уровне 1,75%.