Report: Наиболее значимые экономические события недели - ТОР-5

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ На неделе с 26 февраля – 4 марта основное внимание глобальных финансовых рынков привлекут экономические новости из США, еврозоны, Великобритании и Китая.

Аналитическая группа Report представляет 5 наиболее значимых для финансовых рынков новостей недели:

1) 27 февраля в 19:00 по бакинскому времени глава ФРС Джером Пауэлл должен представить свой первый полугодичный отчет о монетарной политике и экономическом состоянии США перед комитетами Сената и Конгресса в Вашингтоне. 1 марта Пауэлл выступит перед Комитетом по банковским и финансовым услугам Палаты представителей Конгресса. Заявления Пауэлла будут тщательно проанализированы, чтобы оценить его отношение к недавнему росту инфляции и возможный эффект этого роста на темпы повышения процентной ставки. Инвесторы также будут следить за ситуацией на рынке в свете недавнего роста волатильности.

2) В 17:30 по бакинскому времени 28 февраля министерство торговли США опубликует данные по доходам и расходам физических лиц за январь, а также будет опубликован базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США, который является базовым показателем для определения инфляции ФРС. Согласно консенсус-прогнозу, ожидается, что индекс расходов в США за прошлый месяц вырастет на 0,3% после повышения на 0,2% в декабре. В годовом исчислении базовый ценовой индекс расходов на личное потребление за январь вырастет до 1,5%, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем.

3) Сегодня в 18:00 по бакинскому времени президент ЕЦБ Марио Драги отчитается по монетарной политике и сделает прогноз по инфляции перед экономически-валютным комитетом Европарламента. 28 февраля в еврозоне будет опубликован отчет по инфляции за февраль. Если показатели инфляции останутся высокими, это может подтолкнуть Европейский центробанк к завершению его масштабной программы финансового стимулирования. Согласно консенсус-прогнозу, отчет покажет, что потребительские цены в феврале выросли на 1,2%, немного замедлив свой рост по сравнению с январским показателем (1,3%) и оставаясь ниже целевого значения ЕЦБ - чуть ниже 2%.

4) В 13:30 по бакинскому времени 1 марта выйдет отчет об активности в производственном секторе Великобритании за февраль, а в пятницу - отчет по деловой активности в строительном секторе. Согласно прогнозам, активность в производственном секторе Великобритании незначительно снизится до 55,0 после значения 56,3 в предыдущем месяце. В центре внимания инвесторов также будет выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на тему взаимоотношений с Евросоюзом после выхода страны из состава ЕС.

5) 28 февраля Всекитайская ассоциация по логистике и закупкам опубликует индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая. Ожидается, что этот показатель умеренно вырастет до 51,4 после 51,3 в январе.