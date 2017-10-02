Report: Наиболее значимые экономические события недели - ТОП-5

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ На этой неделе основное внимание финансовых рынков привлекут экономические новости из США, еврозоны, Великобритании и Австралии. Аналитическая группа Report собрала 5 наиболее значимых для финансовых рынков новостей недели:

1) 5 октября в 00:15 по бакинскому времени ожидается выступление председателя Федеральной резервной системы США (ФРС) Джанет Йеллен на организованной Федеральным резервным банком Сент-Луиса конференции по банковской деятельности. Ее заявления будут касаться дальнейших перспектив монетарной политики. Кроме того, на этой неделе ожидаются выступления главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, главы ФРБ Далласа Роберта Каплана и руководителя ФРБ Филадельфии Патрика Харкера.

2) 6 октября министерство труда США опубликует сентябрьский отчет по занятости вне сельскохозяйственного сектора. Согласно консенсус-прогнозу, вследствие ураганов "Харви" и "Ирма" показатель занятости в сентябре вырастет на 100 тыс., в то время как в августе он составил 156 тыс. Основное внимание будет приковано к средней почасовой заработной плате за сентябрь. Если в августе рост составил 0,1%, то в сентябре ожидается 0,2%.

3) 4 октября в 21:15 по бакинскому времени президент Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги выступит на открытии нового центра ЕЦБ во Франкфурте. 5 октября в 15:30 ЕЦБ опубликует протокол по итогам сентябрьского заседания.

4) Сегодня в Великобритании будет опубликован индекс активности в производственном секторе, завтра - индекс деловой активности в строительном секторе, а 4 октября - индекс деловой активности в секторе услуг. Ранее Центробанк Англии заявлял о возможном повышении учетной ставки, однако опубликованные на прошлой неделе темпы роста ВВП снизили эту вероятность. По этой причине экономические показатели этой недели особенно значимы для принятия решения.

5) 3 октября в 08:30 по бакинскому времени Центробанк Австралии огласит свое решение по учетной ставке. Аналитики полагают, что регулятор 13-й раз подряд не изменит ставку.