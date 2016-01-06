​Report: Курс продажи доллара вновь начал расти

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Сегодня Центробанк Азербайджана (ЦБА) отложил традиционно проводимый в 11:30 валютный аукцион.

Как сообщает Report, ранее эти аукционы проводились в 15:30.

Если сегодня в первой половине дня в расположенных в центре Баку обменных пунктах операции купли-продажи валюты проводились по курсу 1,62-1,64 AZN/USD соответственно, то на данный момент в ряде обменников курс продажи вырос до 1,67-1,70 AZN/USD, курс покупки остался стабильным.

Аналитическая группа Report отмечает, что если и во второй половине дня (15:30) ЦБА не проведет валютный аукцион, можно предполагать рост курса продажи наличного доллара США на внутреннем рынке: "Если ЦБА сегодня не проведет аукцион при наличии реального спроса на рынке, наличный курс стабильно превысит 1,67 AZN/USD. Если в ближайшие дни текущий спрос не будет покрыт, курс достигнет 1,70 AZN/USD".