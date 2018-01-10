Report: Курс евро может возрасти до 1,25 доллара

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Курс евро по отношению к доллару США на мировом рынке может несколько снизится в краткосрочной перспективе. Причиной этому являются частичная реализация инвесторами своих доходов после подорожания евро к доллару на 15% в 2017 году, ожидание итогов парламентских выборов в Италии 4 марта и возможность повышения учетной ставки на мартовском заседании ФРС.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что по этим причинам курс USD/EUR, вероятно, снизится до 1,17: "Но вполне вероятно, что в течении 2018 года курс поднимется до 1,25 USD/EUR".

По мнению аналитиков, технические анализы показывают, что курс может вырасти до этого уровня во II и III кварталах года. Затем ожидается постепенное падение курса до абсолютного паритета и еще ниже. Известно, что экономика США исторически развивается быстрее, чем экономика еврозоны, а ФРС будет проводить более жесткую монетарную политику, чем ЕЦБ, что вызовет высокий спрос на доллар.

"В настоящее время учетная ставка ФРС составляет 1,50%, а ЕЦБ - 0%, но сейчас курс доллара искусственно снижается ввиду того, что сильный доллар создаст сложности для экономики США на данном этапе. Цены на нефть также сохранятся высокими в течение года, что будет способствовать повышению ставки ФРС", - добавили аналитики.