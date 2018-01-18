Report: Курс доллара в постсоветских странах показал различную динамику в прошлом году

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Переход валютного курса с режима управления административными методами на "плавающий", привел к различным изменениям курсов национальных валют стран постсоветского пространства в 2017 году.

В подготовленной Report таблице отражена динамика курса доллара в 12 постсоветских странах в 2017 году:

6 Валюта Курс доллара

(31.12.2016) Курс доллара

(31.12.2017) Годовая разница,% 1 Молдавский лей 19,9814 17,1002 -14,42 2 Российский рубль 60,6569 57,6002 -5,04 3 Азербайджанский манат 1,7707 1,7001 -3,99 4 Грузинский лари 2,6468 2,5922 -2,06 5 Кыргызский сом 69,2301 68,8395 -0,56 6 Казахстанский тенге 333,29 332,33 -0,29 7 Туркменский манат 3,5 3,5 0 8 Армянский драм 483,94 484,1 0,03 9 Белорусский рубль 1,9585 1,9727 0,73 10 Украинская гривна 27,1909 28,0672 3,22 11 Таджикский сомони 7,8762 8,819 11,97 12 Узбекский сом 3 231,48 8 120,07 151,28

Первое место в списке стран занимает Молдова, где в качестве причин падения доллара в 2017 году указываются высокий уровень торговых отношений с Европейским союзом (ЕС) и перспективы вступления в ЕС.

Снижение курса доллара в России и Азербайджане можно объяснить ростом цен на нефть и газ.

В Грузии доллар упал из-за роста доходов от туризма и экспорта, а также положительной глобальной экономической конъюнктуры.

Изменение курса доллара в Кыргызстане, Казахстане, Туркменистане, Армении и Беларуси составило менее 1%. Примечательно, что резкий рост добычи нефти в Казахстане не привел к падению курса доллара в стране.

В Украине, Таджикистане и Узбекистане, наряду с экономическими факторами, можно подчеркнуть значимое влияние политических факторов на рост курса доллара.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что, несмотря на перспективы глобального экономического роста и повышение цен на энергоносители, еще большего падения курса доллара в многих стран СНГ в 2018 году не ожидается вследствие слабого экономического менеджмента.