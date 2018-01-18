Report: Курс доллара в постсоветских странах показал различную динамику в прошлом году

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Переход валютного курса с режима управления административными методами на "плавающий", привел к различным изменениям курсов национальных валют стран постсоветского пространства в 2017 году.
В подготовленной Report таблице отражена динамика курса доллара в 12 постсоветских странах в 2017 году:
|6
|Валюта
|
Курс доллара
(31.12.2016)
|Курс доллара
(31.12.2017)
|Годовая разница,%
|1
|Молдавский лей
|19,9814
|17,1002
|-14,42
|2
|Российский рубль
|60,6569
|57,6002
|-5,04
|3
|Азербайджанский манат
|1,7707
|1,7001
|-3,99
|4
|Грузинский лари
|2,6468
|2,5922
|-2,06
|5
|Кыргызский сом
|69,2301
|68,8395
|-0,56
|6
|Казахстанский тенге
|333,29
|332,33
|-0,29
|7
|Туркменский манат
|3,5
|3,5
|0
|8
|Армянский драм
|483,94
|484,1
|0,03
|9
|Белорусский рубль
|1,9585
|1,9727
|0,73
|10
|Украинская гривна
|27,1909
|28,0672
|3,22
|11
|Таджикский сомони
|7,8762
|8,819
|11,97
|12
|Узбекский сом
|3 231,48
|8 120,07
|151,28
Первое место в списке стран занимает Молдова, где в качестве причин падения доллара в 2017 году указываются высокий уровень торговых отношений с Европейским союзом (ЕС) и перспективы вступления в ЕС.
Снижение курса доллара в России и Азербайджане можно объяснить ростом цен на нефть и газ.
В Грузии доллар упал из-за роста доходов от туризма и экспорта, а также положительной глобальной экономической конъюнктуры.
Изменение курса доллара в Кыргызстане, Казахстане, Туркменистане, Армении и Беларуси составило менее 1%. Примечательно, что резкий рост добычи нефти в Казахстане не привел к падению курса доллара в стране.
В Украине, Таджикистане и Узбекистане, наряду с экономическими факторами, можно подчеркнуть значимое влияние политических факторов на рост курса доллара.
Аналитическая группа Report прогнозирует, что, несмотря на перспективы глобального экономического роста и повышение цен на энергоносители, еще большего падения курса доллара в многих стран СНГ в 2018 году не ожидается вследствие слабого экономического менеджмента.
Cavid ƏzimovАвтор новости
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