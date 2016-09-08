Report: Курс доллара не смог превысить психологическую отметку

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ На "черном рынке" валюты Азербайджана курс доллара не смог превысить психологическую отметку в 1,84 AZN/USD. Аналитическая группа Report отмечает, что начавшееся в мае этого года подорожание доллара после достижения в конце прошлой недели отметки в 1,84 AZN/USD пошло на убыль.

Напомним, что после того, как в результате второй девальвации в декабре 2015 года курс доллара на "черном рынке" валюты 13 января достиг 1,84-1,87 AZN/USD, Центробанк Азербайджана (ЦБА) принял решение о применении 4%-ной маржи. После этого решения официальный курс начал снижаться и 25 мая достиг отметки 1,49 AZN/USD. В банках курс доллара упал до 1,45 AZN/USD.

Отметим, что на сегодняшнем валютном аукционе ЦБА и Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) выставили на продажу 300 млн. долларов. ГНФАР заявил, что эти средства проданы 22 коммерческим банкам. После обнародования официальных данных ЦБА количество скупивших валюту банков может быть увеличено.

По информации из банковских кругов, спрос коммерческих банков на валюту составил 340 млн. долларов и был удовлетворен на 90%: "Сокращение спроса на валюту практически вдвое на сегодняшнем аукционе с отметки в 600-700 млн. долларов говорит о том, что банки заявляли завышенные суммы, чтобы скупить как можно больше средств. В то же время банки заранее знали, что на сегодняшнем аукционе валютное предложение будет выше обычного объема (50 млн. долларов) и указали в заявках необходимую им сумму".

Аналитическая группа Report прогнозирует снижение курса продажи наличного доллара до 1,65 AZN/USD. Официальный курс до конца месяца будет двигаться в диапазоне 1,60-1,70 AZN/USD в зависимости от объема валютного предложения на аукционах.