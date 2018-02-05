Report: Криптовалютный рынок может сузится еще на 25%

Баку. 5 февраля.REPORT.AZ/ Капитализация мирового рынка цифровой валюты продолжает оставаться ниже 400 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Coinmarketcap.com, совокупная капитализация упала ниже этой отметки 2 февраля, и, хотя несколько восстановилась на выходных, все еще продолжает оставаться ниже 400 млрд долларов.

Отметим, что рекордная капитализация рынка криптовалюты зафиксирована 7 января на уровне 832 млрд долларов. В настоящее время общая капитализация рынка составляет 396 млрд долларов, что в 2,1 раза или на 52% ниже рекордного значения.

Report не исключает, что в краткосрочной перспективе капитализация криптовалютного рынка может снизиться на 20-25%. Есть вероятность падения капитализации до 300 млрд долларов, после чего прогнозируется интенсивный рост рынка.