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    Report: Криптовалютный рынок может сузится еще на 25%

    Прогноз: Однако затем рынок начнет интенсивно расти

    Баку. 5 февраля.REPORT.AZ/ Капитализация мирового рынка цифровой валюты продолжает оставаться ниже 400 млрд долларов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Coinmarketcap.com, совокупная капитализация упала ниже этой отметки 2 февраля, и, хотя несколько восстановилась на выходных, все еще продолжает оставаться ниже 400 млрд долларов.

    Отметим, что рекордная капитализация рынка криптовалюты зафиксирована 7 января на уровне 832 млрд долларов. В настоящее время общая капитализация рынка составляет 396 млрд долларов, что в 2,1 раза или на 52% ниже рекордного значения.

    Report не исключает, что в краткосрочной перспективе капитализация криптовалютного рынка может снизиться на 20-25%. Есть вероятность падения капитализации до 300 млрд долларов, после чего прогнозируется интенсивный рост рынка.

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