Report: Коммерческие банки еще больше ограничили продажу наличного доллара

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Ряд коммерческих банков Азербайджана еще больше ограничили продажу наличного доллара населению. Наблюдения аналитической группы показали, что начиная с пятницы, 19 августа, ЗАО YapıKredi Bank Azerbaijan, ОАО Demirbank, ОАО Amrahbank, ОАО Bank of Baku вновь снизили лимит продажи доллара на человека. Так, YapıKredi Bank Azerbaijan снизил лимит с 500 до 200 долларов на человека, ряд филиалов Amrahbank – с 500 до 300, Demirbank – до 100, Bank of Baku – с 500 до 200. В то же время некоторые коммерческие банки прекратили продажу доллара. Напомним, что самый высокий лимит продажи доллара отмечается в Azer-Turk Bank (500 долларов).

Аналитическая группа Report считает, что спрос на доллары может снизиться с увеличением объема валюты, выставляемой на торги на регулярных аукционах Госнефтефонда по вторникам и четвергам: "Отметим, что обычно ГНФАР выставляет на валютном аукционе 50 млн. долларов. Спрос на доллар на последних аукционах достиг рекордной отметки – 700 млн. долларов. Естественно, эта сумма не отражает реальный спрос. Коммерческие банки хотят скупить как можно больше валюты, поэтому завышают необходимую сумму".

Аналитики агентства отмечают, что на сегодняшний день реальный спрос на рынке равен 250-300 млн. долларов: "Увеличение объема продаж на аукционе может снизить наблюдаемый на валютном рынке ажиотаж. Спрос на валюту вырос на фоне операций импорта и процесса перевода выплачиваемых посредством Фонда страхования вкладов (ADİF) манатных средств в долларовые".

Аналитическая группа Report прогнозирует рост валютного предложения на одном из предстоящих аукционов до 300 млн. долларов, что приведет к устранению дефицита на наличном валютном рынке: "В результате, курс продажи наличного доллара может снизиться с 1,6850 AZN/USD до 1,63-1,65 AZN/USD".