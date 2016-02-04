Report: Евро подорожает на 12%

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Вчера, 3 февраля, курс доллара по отношению к евро прекратил долговременные колебания в диапазоне 1,07-1,10 USD/EUR и вырос до отметки 1,1145 USD/EUR.

Аналитическая группа Report прогнозирует рост курса на первоначальном этапе до 1,15 USD/EUR, а затем до отметки 1,22 USD/EUR (+11,9%).

Отметим, что с ноября 2015 года в условиях дефицита сильных экономических показателей курс не мог выйти за пределы диапазона 1,07-1,10 USD/EUR. Наконец, поступившие вчера сигналы о замедлении экономики США привели к резкому падению доллара в отношении евро. Так, в январе индекс деловой активности (исключая сельскохозяйственный сектор) составил 53,2 против ожидаемого 53,7. В то же время, хотя количество рабочих мест (исключая сельскохозяйственный сектор) составило 205 тыс. вместо прогнозируемых 195 тыс., это показатель оказался ниже, чем в прошлом месяце (267 тыс.). После обнародования этих показателей курс доллар/евро вырос на 2,24%, с отметки 1,09 USD/EUR до 1,1145 USD/EUR.

Замедление экономики США ставит под сомнение повышение ключевой ставки на очередном заседании Федеральной резервной системы. Именно по этой причине прогнозируется продолжение обесценивания доллара по отношению к евро и ряду других валют.

Аналитическая группа Report считает, что ослабление доллара увеличит экспорт США, что, в свою очередь, ускорит развитие экономики. Кроме того, слабый доллар стимулирует рост цен на нефть, что приведет к ускорению инфляции в США. Таким образом, повышение ключевой ставки станет возможным на заседании ФРС 26-27 апреля. В результате курс доллара вновь укрепится, а сырьевые цены и фондовые индексы снизятся.