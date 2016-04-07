Report: Доллар продолжит дешеветь по отношению к манату

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем внеочередном валютном аукционе Центробанка Азербайджана (ЦБА) реальный спрос коммерческих банков на доллар США превысил фактическую продажу в 3 раза, составив 150 млн. долларов. Отметим, что валютные операции на аукционе проводились по 1,5231 AZN/USD.

Аналитическая группа Report считает, что превышение курса купли-продажи на аукционе сегодняшнего официального курса всего лишь на 0,0038 маната или 0,25% показывает, что коммерческие банки не заинтересованы в росте официального курса доллара.

Отметим, что в течение последних трех дней коммерческие банки покупали наличную валюту по курсу 1,56-1,57 AZN/USD. Это дает основание предполагать, что банки в ходе сегодняшних торгов хотели снизить себестоимость своих валютных резервов, чтобы обеспечить доходность за счет продаж валюты в последующие дни.

Мониторинговая группа Report сообщает, что наблюдаемый вчера наиболее выгодный курс купли-продажи в диапазоне 1,5600-1,5770 AZN/USD сегодня снизился до 1,52-1,54 AZN/USD. Таким образом, возникший в последние дни долларовый ажиотаж постепенно утихает.

"В реальности, превышение спроса на валюту в три раза должно было спровоцировать резкий рост курса. Однако итоги аукциона показали, что банки заинтересованы не в объеме валюты, а в его низком курсе. Иначе банки выдвигали бы заявки по более высокому курсу. По этой причине в ближайшие дни ожидается ослабление доллара и укрепление маната. Завтра официальный курс, скорее всего, несколько повысится и достигнет 1,5231 AZN/USD. Однако если ЦБА осуществит еще одну валютную интервенцию 8 апреля, такого высокого спроса на валюту не ожидается. Это вновь может привести к падению официального курса", - отмечают аналитики Report.