​Report: Доллар на мировом рынке подешевеет

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ На глобальных валютных рынках ожидается снижение основной валютной пары USD/EUR. Как передает Report, независимо от показателей экономики США, которых ждут инвесторы, доллар продолжит падение по отношению к евро.

Аналитическая группа Report отмечает, что сегодня вечером в США будут обнародованы показатели среднечасовой заработной платы, изменения количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, удельного веса экономически активного населения, безработицы, индекса деловой активности в производственном секторе за март. Среди них наиболее сильное влияние на курс доллара оказывает показатель изменения количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. Однако глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен в своем выступлении в Нью-Йоркском клубе на этой неделе ясно дала понять, что в апреле повышения ключевой ставки не ожидается. При отсутствии серьезных положительных изменений в экономике США и глобальных финансовых рынках процентная ставка не изменится и на июньском заседании.

"В случае, если сегодня показатели на рынке труда окажутся ниже прогноза, мы станем свидетелями подтверждения заявлений ФРС и стремительного ослабления доллара. Если же показатели превысят прогноз, по мнению большинства аналитиков, решения ФРС не изменятся. Даже рост показателей на рынке труда на 300 тыс. не способен снизить цифру по безработице и повысить средний показатель заработной платы на 0,4%. Отметим, что сегодня прогнозируется рост количества рабочих мест на 205 тыс. человек, среднего показателя зарплаты - на 0,2%", - отмечают эксперты Report.

Кроме того, после неожиданно резкого роста количества рабочих мест за февраль на 242 тыс. существует вероятность, что показатель за март окажется ниже прогнозируемых. Рост средней заработной платы на 0,4-0,5% может стать серьезным положительным сигналом для рынков.

Аналитическая группа Report считает, что независимо от сегодняшних показателей доллар ослабеет, а курс евро вырастет до 1,15 USD/EUR. В ближайшие 1-2 месяца не исключен рост курса до диапазона 1,20-1,22 USD/EUR. Эта ситуация положительно скажется на азербайджанском манате и доллар может упасть до 1,35 AZN. Нефтяные цены в этом случае вырастут до 50-55 долларов/баррель.