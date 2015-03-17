​Report: Доллар может резко подешеветь - ПРОГНОЗ

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Мировая финансовая система ожидает итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США 17-18 марта, которые будут обнародованы завтра. На заседании определится судьба доллара в 2015 году. Как сообщает Report, 18 марта ФРС обнародует дату повышения учетной ставки в США.

Хотя руководитель ФРС Джанет Йеллен давно планировала повышение процентной ставки, однако из-за того, что в США инфляция находится ниже целевого уровня 2%, иначе говоря из-за низкого темпа роста экономики, это решение не было принято. Несмотря на это, за последний месяц в США открылось 200 тыс. новых рабочих мест, в результате чего уровень безработицы сократился до 5,6%.

На фоне данных показателей возникла дилемма, после июньского или же сентябрьского заседания ФРС повысит учетную ставку? На завтрашнем заседании будет внесена ясность в этот вопрос.

По словам аналитиков банка JP Morgan Chase, на этой неделе ожидается изменение прогнозов ФРС по инфляции в сторону понижения. Слабые темпы роста ВВП, низкая инфляция и рост курса доллара ставят под сомнение идею о повышении учетной ставки в ближайшем будущем. На завтрашнем заседании станет известно, как изменится учетная ставка после первого повышения. Так, если после повышения учетной ставки в июне или сентябре, следующее повышение произойдет в следующем году или через два года, курс доллара США может резко упасть по отношению к другим валютам. В таком случае, курс евро/доллара в этом году может составить 1,22 USD/EUR, а в марте - достичь уровня 1,10 USD/EUR.

Аналитическая группа Report считает, что хотя этот процесс и не окажет серьезного влияния на текущий курс доллара в Азербайджане, однако официальный курс евро будет расти адекватно ситуации на мировом рынке.