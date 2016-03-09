​Report: Центробанк Азербайджана откажется от плавающего курса

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) может отказаться от введенного 21 декабря 2015 года режима плавающего курса.

Аналитическая группа Report считает, что начало снижения курса маната с 24 февраля может объясняться изменениями в курсовой политике ЦБА. Так, при официальном курсе 24 февраля на отметке 1,5593 AZN/USD, ЦБА на очередном аукционе сократил объем интервенции со 100 млн. до 30 млн. долларов. В то время как в предыдущие дни эта сумма составляла даже 200 млн. долларов.

Отметим, что 24 февраля стоимость нефти марки Brent составила 33 доллара/баррель. Сегодня же нефть продается по цене 40 долларов за баррель, что на 21% превышает показатель за 24 февраля. Именно с этой даты, то есть после изменения курсовой политики ЦБА, на внутреннем рынке возрос спрос на доллары, который в определенные дни превышал предложение в несколько раз. В настоящее время ЦБА продолжает новую валютную политику и сегодня Госнефтефонд продал посредством аукциона ЦБА 50 млн. долларов. На сегодняшнем аукционе также спрос превысил предложение в несколько раз, таким образом, завтра официальный курс прогнозируется на отметке 1,6309 AZN/USD (сегодня 1,6228 AZN/USD).

Аналитическая группа Report считает, что ЦБА не смог получить желаемого эффекта в период укрепления маната, в связи с чем вынужден внести изменения в валютную политику: "Стало ясно, что режим плавающего курса не соответствует азербайджанским реалиям. Население, неспособное спрогнозировать будущий курс маната, старается сохранить свои долларовые сбережения. Это препятствует развитию реальной экономики. Единственный способ вернуть доверие к манату - стабилизация курса. Только в этом случае сбережения в иностранной валюте будут возвращены в манаты и размещены в банках. В результате, банки смогут возобновить манатное кредитование, что ускорит экономический рост".

Аналитическая группа Report прогнозирует рост официального курса и стабилизацию на отметке 1,85-2,10 AZN/USD: "ЦБА предположительно обнародует решение о стабильном валютном курсе не позднее начала мая. В этом случае следует ожидать серьезный рост ВВП уже во второй половине 2016 года".