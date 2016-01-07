​Report: Цена на золото может подняться до 1 120 USD/ONS

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Золото резко подорожало на фоне повышения рисков на мировых финансовых рынках.

Как сообщает Report, в качестве причины указывается противостояние Ирана и Саудовской Аравии и замедление китайской экономики. Отметим, что в первые четыре дня января стоимость золота выросла на 39,3 долларов или 3,7% - с 1 063,20 USD/ONS до 1 102,5 USD/ONS.

Аналитическая группа Report считает, что золото как один из наиболее надежных финансовых активов в ближайшие 2-3 недели может подорожать до 1 120 USD/ONS. Однако затем ожидается падение стоимости золота до отметки 1 000 USD/ONS. В целом, в течение 2016-2017 годов прогнозируется удешевление золота до 870 USD/ONS. При более пессимистичных сценариях на глобальных финансовых рынках или продолжающемся замедлении темпов экономики золото может упасть до 700 USD/ONS.

Цена на золото на рынке Азербайджана будет формироваться в зависимости от двух факторов - цены на золото на глобальном сырьевом рынке и курса AZN/USD. На сегодняшний день грамм золота на мировом рынке стоит 35 долларов, с учетом затрат на изготовление золотого изделия, таможенных, транспортных и прочих расходов, стоимость достигает 45-50 долларов/грамм. При курсе манат/доллар на уровне 1,65-1,70 AZN/USD цена за грамм золота колеблется в пределах 75-85 манатов.

"Продолжение мягкой девальвации маната еще больше увеличит стоимость золота в манатном эквиваленте на внутреннем рынке. В случае падения цены на золото на глобальных рынках стоимость золота будет компенсироваться девальвацией маната, и некоторое время рост не будет ощущаться. Здесь важную роль сыграют девальвация маната и динамика изменения цен на золото на глобальных мировых рынках", - отмечают аналитики Report.