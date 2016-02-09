​Report: Цена на золото может достичь 1300 долларов/унция

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Цена на золото на глобальных сырьевых рынках показала рост в период с 29 января по 8 февраля, подорожав с 1 108 до 1 200 долларов/унция. На фоне опасных сигналов для мировой экономики спрос на золото, как на самый надежный инвестиционный инструмент, в течение последних 8 дней вырос на 8,3% или 92 доллара/унция. Отметим, что в последний раз унция золота продавалась дороже 1 200 долларов 19 июня 2015 года. Подорожание золота привело к резкому росту стоимости акций стран-производителей на мировых фондовых рынках.

Как сообщает Report, на фоне роста спроса на золото, обнародования отрицательных показателей мировой экономики, отсутствия положительных перспектив в ближайшем будущем, откладывания повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) с начала 2016 года цена на золото выросла на 12%. Показатели экономики США ниже прогнозируемых, сокращение темпов роста ВВП в мировой экономике, в частности, в Китае, резкое падение фондовых индексов, скорее всего, будут способствовать откладыванию повышения ключевой ставки в этом году. Некоторые инвесторы даже прогнозируют применение ФРС отрицательных процентных ставок по примеру Европейского Центрального банка (ECB) и Японского Центрального банка (BOJ). Все это вкупе с геополитическими рисками превращают золото в безальтернативный инвестиционный инструмент.

Аналитическая группа Report прогнозирует рост цены на золото сначала до 1 225 долларов/унция, затем до 1 300 долларов/унция. В целом, если ФРС продолжит повышение учетной ставки, стоимость золота в среднесрочной перспективе снизится до 800 долларов/унция.