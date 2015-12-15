​Report: Азербайджанский манат - вторая сильная валюта региона

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Национальная валюта Азербайджана более устойчивая по сравнению с валютами развивающихся стран-производителей нефти, являющихся основными торговыми партнерами страны и имеющих схожие экономические модели.

Аналитическая группа Report проанализировала тенденцию изменений курса национальных валют Турции, России, Ирана, Казахстана, Украины и Беларуси за последние 5 лет.

Согласно исследованию, если на 1 января 2011 года курс турецкой лиры был равен 1,57 TRY/USD, в декабре 2015 года он вырос на 90% - до 2,98 TRY/USD.

За тот же период курс российского рубля вырос на 130% или в 2,3 раза - с отметки 30,70 RUB/USD до 70,5 RUB/USD.

В Иране курс доллара вырос на 18% - с 10 350 IRR/USD в 2011 году до 12 250 IRR/USD в 2015 году.

В то же время в Казахстане доллар с отметки 147 KZT/USD вырос на 127% или в 2,27 раза, составив 333 KZT/USD.

В Украине за последние 5 лет курс доллара вырос на 198% или в 3 раза - с 7,97 UAH/USD до 23,76 UAH/USD, в Беларуси - в 6 раз (с 3 008 BRY/USD до 18 272 BRY/USD).

Отметим, что в Азербайджане курс доллара по отношению к манату с 2011 года поднялся на 31,5% и на сегодняшний день равен 1,0491 AZN/USD.

Манат занимает второе место после иранского реала как наименее подвергшаяся девальвации валюта. Сильный манат отрицательно влияет на конкурентоспособность экспортно-ориентированных товаров Азербайджана. Отметим, что одной из причин февральской девальвации стало также повышение средневзвешенного курса маната по отношению к валютам стран-партнеров на 30%. Затем 35%-ная девальвация маната снизила реальный эффективный курс маната на 15% (это отмечается в обзоре денежной политики Центробанка Азербайджана). Однако за последние два месяца манат вновь начал дорожать по отношению к валютам стран-партнеров. Согласно расчетам аналитиков Report, за этот период манат укрепился на 14% по отношению к валютам указанных стран и продолжает укрепляться на фоне удешевления валют стран-партнеров и мировых глобальных экономических процессов. Это снижает интерес инвесторов к Азербайджану как в плане экспорта, так и вложения инвестиций.