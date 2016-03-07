​Report: 9 марта официальный курс может превысить 1,62 AZN/USD

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Сегодня Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) посредством регулярных аукционов Центробанка Азербайджана (ЦБА) выставил на продажу 50 млн. долларов США. Об этом сообщили Report в банковских кругах.

Аналитическая группа Report отмечает, что фактический спрос коммерческих банков на аукционе составил 300 млн. долларов, что примерно в 6 раза превышает предложение.

По этой причине 9 марта минимальный курс доллара ожидается на отметке 1,6185 маната. Однако не исключено, что курс может превысить 1,6200 AZN/US из-за повышения курса купли-продажи доллара в ходе межбанковских валютных сделок.

"Если 9 марта официальный курс установится на отметке 1,6185 AZN/USD, уже в среду максимальный курс продажи доллара коммерческими банками с учетом 4%-ной маржи может достичь 1,6832 маната", - отмечают аналитики.

Отметим, что сегодня в Баку доллар продается по 1,6650 маната и с учетом маржи курс продажи может вырасти до 1,6750 AZN/USD.

Напомним, что в прошлую пятницу ГНФАР выставил на продажу на аукционе 100 млн. долларов, спрос коммерческих банков же превысил данную сумму в три раза, составив 290 млн. долларов.