​Report: 4 апреля официальный курс может опуститься ниже 1,50 AZN/USD

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня утром на рынке наличной валюты города Баку наиболее выгодный курс купли-продажи доллара зафиксирован в диапазоне 1,4770-1,4910 маната. Вчера днем курс составлял 1,51-1,52 AZN/USD.

По наблюдениям аналитической группы Report, вероятность падения на сегодняшнем аукционе официального курса на понедельник, 4 апреля, ниже отметки 1,50 AZN/USD выросла.

"Сегодняшний официальный курс ЦБА равен 1,5238 AZN/USD. Это дает основание полагать, что если Центробанк не вмешается, курс на 4 апреля снизится на 2%. В целом, ожидается укрепление маната на 10%", - отмечают аналитики.