Report: 28 декабря официальный курс может достичь 1,5556 AZN/USD - ПРОГНОЗ

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report провела очередной мониторинг курса купли-продажи наличной валюты в пунктах обмена валют, расположенных в центральной части Баку.

По информации из обменных пунктов, сегодня к вечеру на валютном рынке преобладали покупатели: "Самый хороший курс покупки составил 1,5700 AZN/USD, самый хороший курс продажи - 1,5730 AZN/USD".

Отметим, что этот курс практически равен самому хорошему курсу купли-продажи за 24 декабря. Работники обменных пунктов отмечают, что курс постепенно регулируется, наблюдается сужение маржи между курсами покупки и продажи. Следует отметить, что сегодня Центробанк Азербайджана осуществил интервенцию на организованном межбанковском валютном рынке в объеме 80 млн. долларов.

По расчетам аналитической группы агентства Report, если на рынке не будет осуществлено какое-либо административное вмешательство, официальный курс 28 декабря вырастет на 0,1% и составит 1,5556 AZN/USD.