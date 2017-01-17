Рэнкинг государственных и частных учреждений Азербайджана по наличным валютным операциям

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В прошлом году государственные и частные учреждения Азербайджана осуществили 29 785 196 наличных платежных валютных операций на общую сумму 1 986 527 143,47 манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

За отчетный период платежные операции охватили в целом 25 учреждений. Report подготовил рэнкинг государственных и частных учреждений по средней сумме операций.