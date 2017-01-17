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    Рэнкинг государственных и частных учреждений Азербайджана по наличным валютным операциям

    В течение года платежные операции охватили 25 учреждений

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В прошлом году государственные и частные учреждения Азербайджана осуществили 29 785 196 наличных платежных валютных операций на общую сумму 1 986 527 143,47 манатов. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

    За отчетный период платежные операции охватили в целом 25 учреждений. Report подготовил рэнкинг государственных и частных учреждений по средней сумме операций.


    		 НАЛИЧНЫЕ валютные операции посредством государственных и частных учреждений за 2016 год

    		Название учреждения Средняя сумма операции(манат) Общий объем операций(манат) Количество операций
    1 Государственный таможенный комитет 12 928,82 1 004 220 545,29 77 673
    2 Бюро обязательного страхования 896,28 3 592 284,50 4 008
    3 Высшие учебные заведения 811,74 2 548 049,37 3 139
    4 Государственная служба миграции 355,91 1 858 211,00 5 221
    5 Муниципальные органы 343,08 2 058,48 6
    6 Министерство налогов 327,00 35 219 955,25 107 705
    7 Госкомитет по вопросам имущества 318,52 5 925 995,54 18 605
    8 Азербайджанский ипотечный фонд 275,31 5 501 566,50 19 983
    9 Министерство финансов 154,38 1 465 792,53 9 495
    10 Azercell Telecom 110,09 2 372 681,75 21 553
    11 Государственный фонд социальной защиты 71,38 6 044 063,20 84 672
    12 Стационарные телефонные операторы 62,27 1 503 594,91 24 148
    13 Министерство внутренних дел 26,90 11 533 043,89 428 809
    14 ПО "Азеригаз" 24,25 11 314 268,42 466 608
    15 Министерство по чрезвычайным ситуациям 20,00 40,00 2
    16 Министерство экономики 17,93 69 321,65 3 866
    17 ОАО "Азеришыг" 17,60 17 452 417,16 991 375
    18 Суды 14,28 5 541,20 388
    19 ОАО "Азеристиликтеджизат" 13,56 57 321,58 4 226
    20 ОАО "Азерсу" 8,29 1 889 828,35 228 103
    21 ОАО "Азеришыг" (Smart) 7,86 4 603 077,31 585 962
    22 Azerfon 4,08 41 005,47 10 047
    23 Bakcell 2,82 75 100,12 26 621
    24 Национальный центр сертификационных услуг 0 0 0
    25 Служба ASAN 0 0 0
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