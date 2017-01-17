Рэнкинг государственных и частных учреждений Азербайджана по наличным валютным операциям

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В прошлом году государственные и частные учреждения Азербайджана осуществили 29 785 196 наличных платежных валютных операций на общую сумму 1 986 527 143,47 манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).
За отчетный период платежные операции охватили в целом 25 учреждений. Report подготовил рэнкинг государственных и частных учреждений по средней сумме операций.
|НАЛИЧНЫЕ валютные операции посредством государственных и частных учреждений за 2016 год
|Название учреждения
|Средняя сумма операции(манат)
|Общий объем операций(манат)
|Количество операций
|1
|Государственный таможенный комитет
|12 928,82
|1 004 220 545,29
|77 673
|2
|Бюро обязательного страхования
|896,28
|3 592 284,50
|4 008
|3
|Высшие учебные заведения
|811,74
|2 548 049,37
|3 139
|4
|Государственная служба миграции
|355,91
|1 858 211,00
|5 221
|5
|Муниципальные органы
|343,08
|2 058,48
|6
|6
|Министерство налогов
|327,00
|35 219 955,25
|107 705
|7
|Госкомитет по вопросам имущества
|318,52
|5 925 995,54
|18 605
|8
|Азербайджанский ипотечный фонд
|275,31
|5 501 566,50
|19 983
|9
|Министерство финансов
|154,38
|1 465 792,53
|9 495
|10
|Azercell Telecom
|110,09
|2 372 681,75
|21 553
|11
|Государственный фонд социальной защиты
|71,38
|6 044 063,20
|84 672
|12
|Стационарные телефонные операторы
|62,27
|1 503 594,91
|24 148
|13
|Министерство внутренних дел
|26,90
|11 533 043,89
|428 809
|14
|ПО "Азеригаз"
|24,25
|11 314 268,42
|466 608
|15
|Министерство по чрезвычайным ситуациям
|20,00
|40,00
|2
|16
|Министерство экономики
|17,93
|69 321,65
|3 866
|17
|ОАО "Азеришыг"
|17,60
|17 452 417,16
|991 375
|18
|Суды
|14,28
|5 541,20
|388
|19
|ОАО "Азеристиликтеджизат"
|13,56
|57 321,58
|4 226
|20
|ОАО "Азерсу"
|8,29
|1 889 828,35
|228 103
|21
|ОАО "Азеришыг" (Smart)
|7,86
|4 603 077,31
|585 962
|22
|Azerfon
|4,08
|41 005,47
|10 047
|23
|Bakcell
|2,82
|75 100,12
|26 621
|24
|Национальный центр сертификационных услуг
|0
|0
|0
|25
|Служба ASAN
|0
|0
|0
Tural İbadlıАвтор новости
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