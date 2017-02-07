Рэнкинг государственных и частных учреждений Азербайджана по наличным валютным операциям (январь, 2017)

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В январе государственные и частные учреждения Азербайджана осуществили 2 521 702 наличных платежных валютных операций на общую сумму 150 680 212,03 манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

За отчетный период платежные операции охватили в целом 25 учреждений. Report подготовил рэнкинг государственных и частных учреждений по средней сумме операций.