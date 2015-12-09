​Рэнкинг брокеров Азербайджана (ноябрь, 2015)

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован рэнкинг брокеров по объему оказанных услуг в секторе рынка государственных ценных бумаг и корпоративных ценных бумаг (за исключением сделок репо) Бакинской фондовой биржи (БФБ) на ноябрь этого года.
Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, рэнкинг возглавляет ООО Pasha Capital:
|Позиция (ноябрь, 2015)
|Позиция (октябрь, 2015)
|Брокеры
|Объем операций (в манатах)
|1
|2
|Pasha Capital
|60 696 229
|2
|3
|AzFinance Invest
|13 119 393
|3
|7
|Tekhnika Capital Management
|1 551 380
|4
|5
|Brokdil-Az
|1 033 592
|5
|1
|Unicapital
|443 981
|6
|9
|Standard Capital
|38 867
|7
|6
|Chelsea Capital
|8 922
|8
|4
|Xalg Capital
|8 863
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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