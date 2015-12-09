​Рэнкинг брокеров Азербайджана (ноябрь, 2015)

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован рэнкинг брокеров по объему оказанных услуг в секторе рынка государственных ценных бумаг и корпоративных ценных бумаг (за исключением сделок репо) Бакинской фондовой биржи (БФБ) на ноябрь этого года.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, рэнкинг возглавляет ООО Pasha Capital: