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    ​Рэнкинг брокеров Азербайджана (ноябрь, 2015)

    Рэнкинг брокеров возглавляет Pasha Capital

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован рэнкинг брокеров по объему оказанных услуг в секторе рынка государственных ценных бумаг и корпоративных ценных бумаг (за исключением сделок репо) Бакинской фондовой биржи (БФБ) на ноябрь этого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, рэнкинг возглавляет ООО Pasha Capital:

    Позиция (ноябрь, 2015) Позиция (октябрь, 2015) Брокеры Объем операций (в манатах)
    1 2 Pasha Capital 60 696 229
    2 3 AzFinance Invest 13 119 393
    3 7 Tekhnika Capital Management 1 551 380
    4 5 Brokdil-Az 1 033 592
    5 1 Unicapital 443 981
    6 9 Standard Capital 38 867
    7 6 Chelsea Capital 8 922
    8 4 Xalg Capital 8 863
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