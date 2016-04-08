​Рэнкинг брокеров Азербайджана (март, 2016)

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован рэнкинг брокеров по объему оказанных услуг на рынках государственных и корпоративных ценных бумаг (за исключением сделок репо) Бакинской Фондовой Биржи (БФБ) за март 2016 года.
Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, рэнкинг возглавляет ОАО "Инвестиционная компания Unicapital".
|Позиция
(март, 2016)
|Позиция
(февраль, 2016)
|Брокеры
|Объем операций (AZN)
|1
|1
|ОАО "Инвестиционная компания Unicapital"
|35 058 297.20
|2
|3
|ЗАО "Инвестиционная компания AzFinance Invest
|18 595 129.68
|3
|-
|ООО Pasha Kapital
|4 007 925.96
|4
|4
|ЗАО "Инвестиционная компания Kapital Menecment"
|3 861 309.4
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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