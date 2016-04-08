​Рэнкинг брокеров Азербайджана (март, 2016)

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован рэнкинг брокеров по объему оказанных услуг на рынках государственных и корпоративных ценных бумаг (за исключением сделок репо) Бакинской Фондовой Биржи (БФБ) за март 2016 года.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, рэнкинг возглавляет ОАО "Инвестиционная компания Unicapital".