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    ​Рэнкинг брокеров Азербайджана (март, 2016)

    Рэнкинг брокеров возглавляет инвестиционная компания Unicapital

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован рэнкинг брокеров по объему оказанных услуг на рынках государственных и корпоративных ценных бумаг (за исключением сделок репо) Бакинской Фондовой Биржи (БФБ) за март 2016 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, рэнкинг возглавляет ОАО "Инвестиционная компания Unicapital".

    Позиция
    (март, 2016)    		 Позиция
     (февраль, 2016)    		 Брокеры Объем операций (AZN)
    1 1 ОАО "Инвестиционная компания Unicapital" 35 058 297.20
    2 3 ЗАО "Инвестиционная компания AzFinance Invest 18 595 129.68
    3 - ООО Pasha Kapital 4 007 925.96
    4 4 ЗАО "Инвестиционная компания Kapital Menecment" 3 861 309.4
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