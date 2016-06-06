​Рэнкинг брокеров Азербайджана (май, 2016)

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Обнародован рэнкинг брокеров по объему оказанных услуг на рынках государственных и корпоративных ценных бумаг (за исключением сделок репо) Бакинской Фондовой Биржи (БФБ) за май 2016 года.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, рэнкинг возглавляет ЗАО "Инвестиционная компания Pasha Kapital" (76,287 млн. манатов). За ней следуют ЗАО "Инвестиционная компания AzFinance" (64,653 млн. манатов), "Инвестиционная компания Kapital Menecment" (7,776 млн. манатов), ОАО "Инвестиционная компания Unicapital" (5,309 млн. манатов) и ЗАО "Инвестиционная компания İnvest-Az" (15,347 тыс. манатов)