​Рэнкинг брокеров Азербайджана (апрель, 2016)

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Обнародован рэнкинг брокеров по объему оказанных услуг на рынках государственных и корпоративных ценных бумаг (за исключением сделок репо) Бакинской Фондовой Биржи (БФБ) за апрель 2016 года.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, рэнкинг возглавляет ОАО "Инвестиционная компания Unicapital" (51,506 млн. манатов). За ней следуют ОАО "Инвестиционная компания Kapital Menecment", ООО Pasha Kapital и ЗАО "Инвестиционная компания AzFinance Invest.