Рэнкинг банковских организаций в Азербайджане по количеству клиентов (юридических лиц) (TOP-10)

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций в Азербайджане по количеству клиентов, являющихся юридическими лицами, по состоянию на 1 января 2015 года.
Ниже представлена первая десятка банков по количеству клиентов, являющихся юридическими лицами (TOP-10):
|№
|Банки
|Количество клиентов, юридические лица
|1
|ZaminBank
|10 425
|2
|Bank Technique
|7 645
|3
|MuganBank
|5 077
|4
|XalqBank
|4 569
|5
|Kredobank
|2 182
|6
|Damirbank
|1 870
|7
|AccessBank
|1 572
|8
|Nikoil Bank
|1 495
|9
|Atrabank
|1 098
|10
|AFB Bank
|780
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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