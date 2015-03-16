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    Рэнкинг банковских организаций Азербайджана по среднемесячной заработной плате работников (TOP-5)

    Report подготовил банковских организаций Азербайджана по среднемесячной заработной плате работников по состоянию на 1 января 2015 года

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по среднемесячной заработной плате работников по состоянию на 1 января 2015 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по среднемесячной заработной платеработников (TOP-5):

    Банки Среднемесячная заработная плата (AZN)
    1 Nikoil Bank 1 080,00
    2 Rabitabank 770,00
    3 ZaminBank 500,00
    4 Atrabank 464,88
    5 Kredobank 450,22

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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