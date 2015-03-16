Рэнкинг банковских организаций Азербайджана по среднемесячной заработной плате работников (TOP-5)

Report подготовил банковских организаций Азербайджана по среднемесячной заработной плате работников по состоянию на 1 января 2015 года

16 марта, 2015 14:04

https://report.az/storage/news/eea8894ddc85e5afd50104d5d1a4e552/d2370ef1-ba93-40f6-bc7f-d3a0424933de_292.jpg Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по среднемесячной заработной плате работников по состоянию на 1 января 2015 года. Ниже представлена первая пятерка банков по среднемесячной заработной платеработников (TOP-5): № Банки Среднемесячная заработная плата (AZN) 1 Nikoil Bank 1 080,00 2 Rabitabank 770,00 3 ZaminBank 500,00 4 Atrabank 464,88 5 Kredobank 450,22 * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.