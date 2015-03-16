Рэнкинг банковских организаций Азербайджана по среднемесячной заработной плате работников (TOP-5)

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по среднемесячной заработной плате работников по состоянию на 1 января 2015 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по среднемесячной заработной платеработников (TOP-5):
|№
|Банки
|Среднемесячная заработная плата (AZN)
|1
|Nikoil Bank
|1 080,00
|2
|Rabitabank
|770,00
|3
|ZaminBank
|500,00
|4
|Atrabank
|464,88
|5
|Kredobank
|450,22
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook