Рэнкинг банковских организаций Азербайджана по среднемесячной заработной плате работников (TOP-5)

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по среднемесячной заработной плате работников по состоянию на 1 января 2015 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по среднемесячной заработной платеработников (TOP-5):

№ Банки Среднемесячная заработная плата (AZN) 1 Nikoil Bank 1 080,00 2 Rabitabank 770,00 3 ZaminBank 500,00 4 Atrabank 464,88 5 Kredobank 450,22

* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.