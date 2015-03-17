​Рэнкинг банковских организаций Азербайджана по количеству дебетовых карт (TOP-10)

Report подготовило рэнкинг банковских организаций Азербайджана по количеству дебетовых карт по состоянию на 1 января 2015 года

17 марта, 2015 14:34

https://report.az/storage/news/9fd2f863df9df4a79df981915069d04b/caa2b921-574d-4db6-8c61-7dae2a9dbfe8_292.jpg Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по количеству дебетовых карт по состоянию на 1 января 2015 года Ниже представлена первая десятка банков по количеству дебетовых карт (TOP-10): № Банки Количество дебетовых карт 1 Bank Technique 51 057 2 ExpressBank 41 897 3 ZaminBank 31 132 4 AccessBank 30 039 5 Dəmirbank 21 158 6 Rabitabank 16 920 7 Parabank 13 735 8 MuganBank 13 559 9 AFB Bank 11 092 10 Nikoil Bank 10 728 * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.