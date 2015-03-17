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    ​Рэнкинг банковских организаций Азербайджана по количеству дебетовых карт (TOP-10)

    Report подготовило рэнкинг банковских организаций Азербайджана по количеству дебетовых карт по состоянию на 1 января 2015 года

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по количеству дебетовых карт по состоянию на 1 января 2015 года

    Ниже представлена первая десятка банков по количеству дебетовых карт (TOP-10):

    Банки Количество дебетовых карт
    1 Bank Technique 51 057
    2 ExpressBank 41 897
    3 ZaminBank 31 132
    4 AccessBank 30 039
    5 Dəmirbank 21 158
    6 Rabitabank 16 920
    7 Parabank 13 735
    8 MuganBank 13 559
    9 AFB Bank 11 092
    10 Nikoil Bank 10 728

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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