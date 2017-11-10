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    Рэнкинг банков в Азербайджане по срочным депозитам (TOP-10)

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банков Азербайджана по объему срочных депозитов по состоянию на 1 октября 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему срочных депозитов (TOP-10):

    Банки Срочные депозиты (тыс. манат)
    1 IBAR 1 004 817,00
    2 Xalg Bank 970 152,00
    3 ASB Bank 501 634,00
    4 Rabitabank 364 980,00
    5 Atabank 236 678,00
    6 Nikoil Bank 192 730,00
    7 AG Bank 133 796,00
    8 Silkway Bank 102 097,00
    9 Demirbank 97 940,00
    10 YapiKredi Bank Azerbaijan 81 332,00

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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