Рэнкинг банков в Азербайджане по срочным депозитам (TOP-10)

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банков Азербайджана по объему срочных депозитов по состоянию на 1 октября 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему срочных депозитов (TOP-10):
|№
|Банки
|Срочные депозиты (тыс. манат)
|1
|IBAR
|1 004 817,00
|2
|Xalg Bank
|970 152,00
|3
|ASB Bank
|501 634,00
|4
|Rabitabank
|364 980,00
|5
|Atabank
|236 678,00
|6
|Nikoil Bank
|192 730,00
|7
|AG Bank
|133 796,00
|8
|Silkway Bank
|102 097,00
|9
|Demirbank
|97 940,00
|10
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|81 332,00
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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