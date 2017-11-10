Рэнкинг банков в Азербайджане по срочным депозитам (TOP-10)

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банков Азербайджана по объему срочных депозитов по состоянию на 1 октября 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему срочных депозитов (TOP-10):

№ Банки Срочные депозиты (тыс. манат) 1 IBAR 1 004 817,00 2 Xalg Bank 970 152,00 3 ASB Bank 501 634,00 4 Rabitabank 364 980,00 5 Atabank 236 678,00 6 Nikoil Bank 192 730,00 7 AG Bank 133 796,00 8 Silkway Bank 102 097,00 9 Demirbank 97 940,00 10 YapiKredi Bank Azerbaijan 81 332,00

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