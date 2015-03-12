Рэнкинг банков в Азербайджане по объему кредитов, выданных финансовым организациям (TOP-10)

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банков в Азербайджане по объему кредитов, выданных финансовым организациям по состоянию на 1 января 2015 года. Предлагаем первую десятку банков по объему кредитов, выданных финансовым организациям (TOP-10):

№ Банки Кредиты финансовым организациям (тыс. AZN) 1 Rabitabank 16 737,60 2 NBC Bank 13 900,00 3 Bank Technique 13 057,84 4 Xalqbank 8 000,77 5 Nikoil Bank 6 803,75 6 Dаmirbank 5 113,41 7 AG Bank 4 304,97 8 Expressbank 2 745,40 9 VTB Azerbaijan 1 131,94 10 Parabank 571,30

*Отметим, что для ознакомления с полной версией рэнкинга необходимо подписаться на ежедневный информационный экономический бюллетень агентства Report.