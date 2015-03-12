Рэнкинг банков в Азербайджане по объему кредитов, выданных финансовым организациям (TOP-10)

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банков в Азербайджане по объему кредитов, выданных финансовым организациям по состоянию на 1 января 2015 года. Предлагаем первую десятку банков по объему кредитов, выданных финансовым организациям (TOP-10):
|№
|Банки
|Кредиты финансовым организациям (тыс. AZN)
|1
|Rabitabank
|16 737,60
|2
|NBC Bank
|13 900,00
|3
|Bank Technique
|13 057,84
|4
|Xalqbank
|8 000,77
|5
|Nikoil Bank
|6 803,75
|6
|Dаmirbank
|5 113,41
|7
|AG Bank
|4 304,97
|8
|Expressbank
|2 745,40
|9
|VTB Azerbaijan
|1 131,94
|10
|Parabank
|571,30
*Отметим, что для ознакомления с полной версией рэнкинга необходимо подписаться на ежедневный информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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