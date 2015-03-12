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    Рэнкинг банков в Азербайджане по объему кредитов, выданных финансовым организациям (TOP-10)

    Агентство Report предлагает рэнкинг банков по объему кредитов, выданных финансовым организациям, по состоянию на 01.01.2015

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банков в Азербайджане по объему кредитов, выданных финансовым организациям по состоянию на 1 января 2015 года. Предлагаем первую десятку банков по объему кредитов, выданных финансовым организациям (TOP-10):

    БанкиКредиты финансовым организациям (тыс. AZN)
    1Rabitabank16 737,60
    2NBC Bank13 900,00
    3Bank Technique13 057,84
    4Xalqbank8 000,77
    5Nikoil Bank6 803,75
    6Dаmirbank5 113,41
    7AG Bank4 304,97
    8Expressbank2 745,40
    9VTB Azerbaijan1 131,94
    10Parabank571,30

    *Отметим, что для ознакомления с полной версией рэнкинга необходимо подписаться на ежедневный информационный экономический бюллетень агентства Report. 

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