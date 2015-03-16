Рэнкинг банков в Азербайджане по количеству работников (TOP-10)

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банков в Азербайджане по количеству работников по состоянию на 1 января 2015 года.

Ниже представлена первая десятка банков по количеству работников (TOP-10):

№ Банки Количество работников (человек) 1 Access Bank 2 184 2 Dəmirbank 1 102 3 Muğan Bank 868 4 Bank Technique 824 5 Zamin Bank 691 6 Nikoil Bank 616 7 Rabitəbank 592 8 XalqBank 543 9 VTB Azerbaijan 457 10 Parabank 433

* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.