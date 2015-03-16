 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Рэнкинг банков в Азербайджане по количеству работников (TOP-10)

    Report подготовил рэнкинг банков в Азербайджане по количеству работников по состоянию на 1 января 2015 года

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банков в Азербайджане по количеству работников по состоянию на 1 января 2015 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по количеству работников (TOP-10):

    Банки Количество работников (человек)
    1 Access Bank 2 184
    2 Dəmirbank 1 102
    3 Muğan Bank 868
    4 Bank Technique 824
    5 Zamin Bank 691
    6 Nikoil Bank 616
    7 Rabitəbank 592
    8 XalqBank 543
    9 VTB Azerbaijan 457
    10 Parabank 433

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi