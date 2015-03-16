Рэнкинг банков в Азербайджане по количеству работников (TOP-10)

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банков в Азербайджане по количеству работников по состоянию на 1 января 2015 года.
Ниже представлена первая десятка банков по количеству работников (TOP-10):
|№
|Банки
|Количество работников (человек)
|1
|Access Bank
|2 184
|2
|Dəmirbank
|1 102
|3
|Muğan Bank
|868
|4
|Bank Technique
|824
|5
|Zamin Bank
|691
|6
|Nikoil Bank
|616
|7
|Rabitəbank
|592
|8
|XalqBank
|543
|9
|VTB Azerbaijan
|457
|10
|Parabank
|433
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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