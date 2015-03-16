Рэнкинг банков в Азербайджане по количеству клиентов (TOP-10)

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банков в Азербайджане по количеству клиентов по состоянию на 1 января 2015 года.
Ниже представлена первая десятка банков по количеству клиентов (TOP-10):
|№
|Банки
|Количество клиентов
|1
|AccessBank
|340 454
|2
|ZaminBank
|170 511
|3
|MuganBank
|145 866
|4
|Damirbank
|144 987
|5
|Bank Technique
|132 962
|6
|Rabitabank
|104 900
|7
|ExpressBank
|103 965
|8
|XalqBank
|57 933
|9
|Nikoil Bank
|55 565
|10
|AFB Bank
|37 703
*Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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