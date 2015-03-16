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    Рэнкинг банков в Азербайджане по количеству клиентов (TOP-10)

    Report подготовил рэнкинг банков в Азербайджане по количеству клиентов по состоянию на 1 января 2015 года

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банков в Азербайджане по количеству клиентов по состоянию на 1 января 2015 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по количеству клиентов (TOP-10):

    Банки Количество клиентов
    1 AccessBank 340 454
    2 ZaminBank 170 511
    3 MuganBank 145 866
    4 Damirbank 144 987
    5 Bank Technique 132 962
    6 Rabitabank 104 900
    7 ExpressBank 103 965
    8 XalqBank 57 933
    9 Nikoil Bank 55 565
    10 AFB Bank 37 703

    *Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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