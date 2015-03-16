Рэнкинг банков в Азербайджане по количеству клиентов (TOP-10)

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банков в Азербайджане по количеству клиентов по состоянию на 1 января 2015 года.

Ниже представлена первая десятка банков по количеству клиентов (TOP-10):

№ Банки Количество клиентов 1 AccessBank 340 454 2 ZaminBank 170 511 3 MuganBank 145 866 4 Damirbank 144 987 5 Bank Technique 132 962 6 Rabitabank 104 900 7 ExpressBank 103 965 8 XalqBank 57 933 9 Nikoil Bank 55 565 10 AFB Bank 37 703

*Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.