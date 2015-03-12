Рэнкинг банков в Азербайджане по депозитному портфелю (TOP-10)

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банков в Азербайджане по объему депозитного портфеля по состоянию на 1 января 2015 года. Предлагаем первую десятку банков по объему депозитного портфеля:

№ Банки Депозитный портфель (тыс AZN) 1 İBAR 3 616 885,71 2 Xalq Bank 778 608,96 3 PASHA Bank 701 400,70 4 Kapital Bank 564 542 5 Unibank 475 030,60 6 Atabank 446 964,50 7 Bank of Baku 419 973,44 8 Bank Respublika 344 333 9 Bank Technique 306 369,36 10 AG Bank 304 247,64

*Отметим, что для ознакомления с полной версией рэнкинга необходимо подписаться на ежедневный информационный экономический бюллетень агентства Report.