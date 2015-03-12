Рэнкинг банков в Азербайджане по депозитному портфелю (TOP-10)

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банков в Азербайджане по объему депозитного портфеля по состоянию на 1 января 2015 года. Предлагаем первую десятку банков по объему депозитного портфеля:
|№
|Банки
|Депозитный портфель (тыс AZN)
|1
|İBAR
|3 616 885,71
|2
|Xalq Bank
|778 608,96
|3
|PASHA Bank
|701 400,70
|4
|Kapital Bank
|564 542
|5
|Unibank
|475 030,60
|6
|Atabank
|446 964,50
|7
|Bank of Baku
|419 973,44
|8
|Bank Respublika
|344 333
|9
|Bank Technique
|306 369,36
|10
|AG Bank
|304 247,64
*Отметим, что для ознакомления с полной версией рэнкинга необходимо подписаться на ежедневный информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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