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    Рэнкинг банков в Азербайджане по депозитному портфелю (TOP-10)

    Агентство Report предлагает рэнкинг банков по объему депозитного портфеля, по состоянию на 01.01.2015

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банков в Азербайджане по объему депозитного портфеля по состоянию на 1 января 2015 года. Предлагаем первую десятку банков по объему депозитного портфеля:

    БанкиДепозитный портфель (тыс AZN)
    1İBAR3 616 885,71
    2Xalq Bank778 608,96
    3PASHA Bank701 400,70
    4Kapital Bank564 542
    5Unibank475 030,60
    6Atabank446 964,50
    7Bank of Baku419 973,44
    8Bank Respublika344 333
    9Bank Technique306 369,36
    10AG Bank304 247,64

    *Отметим, что для ознакомления с полной версией рэнкинга необходимо подписаться на ежедневный информационный экономический бюллетень агентства Report.

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