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    Рэнкинг банков в Азербайджане по бессрочным депозитам (TOP-10)

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банков Азербайджана по объему бессрочных депозитов (до востребования) по состоянию на 1 октября 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему бессрочных депозитов (TOP-10):

    Банки Бессрочные депозиты (тыс. манат)
    1 IBAR 2 812 829,00
    2 YapiKredi Bank Azerbaijan 220 668,00
    3 Xalg Bank 216 293,00
    4 Rabitabank 197 841,00
    5 ASB Bank 107 911,00
    6 AFB Bank 103 095,00
    7 AG Bank 82 557,00
    8 Expressbank 67 581,00
    9 Silkway Bank 61 874,00
    10 Atabank 56 528,00

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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