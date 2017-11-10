Рэнкинг банков в Азербайджане по бессрочным депозитам (TOP-10)

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банков Азербайджана по объему бессрочных депозитов (до востребования) по состоянию на 1 октября 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему бессрочных депозитов (TOP-10):
|№
|Банки
|Бессрочные депозиты (тыс. манат)
|1
|IBAR
|2 812 829,00
|2
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|220 668,00
|3
|Xalg Bank
|216 293,00
|4
|Rabitabank
|197 841,00
|5
|ASB Bank
|107 911,00
|6
|AFB Bank
|103 095,00
|7
|AG Bank
|82 557,00
|8
|Expressbank
|67 581,00
|9
|Silkway Bank
|61 874,00
|10
|Atabank
|56 528,00
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
Поделиться в Facebook