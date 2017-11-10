Рэнкинг банков в Азербайджане по бессрочным депозитам (TOP-10)

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банков Азербайджана по объему бессрочных депозитов (до востребования) по состоянию на 1 октября 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему бессрочных депозитов (TOP-10):

№ Банки Бессрочные депозиты (тыс. манат) 1 IBAR 2 812 829,00 2 YapiKredi Bank Azerbaijan 220 668,00 3 Xalg Bank 216 293,00 4 Rabitabank 197 841,00 5 ASB Bank 107 911,00 6 AFB Bank 103 095,00 7 AG Bank 82 557,00 8 Expressbank 67 581,00 9 Silkway Bank 61 874,00 10 Atabank 56 528,00

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.