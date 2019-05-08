Рэнкинг банков Азербайджана по динамике уставного капитала (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по динамике уставного капитала

8 мая, 2019 16:58

https://report.az/storage/news/ccb5e5dc3b03183ba3711c668c95a704/d0c78062-0380-4076-8d86-750c455b43e0_292.jpg Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике уставного капитала на 1 апреля 2019 года. Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике уставного капитала (TOП-5): № Банки Динамика уставного капитала 1 Access Bank 84,5% 2 Nikoil Bank 42,0% 3 Capital Bank 21,5% 4 Mugan Bank 11,8% 5 Bank Respublika 8,9% * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.