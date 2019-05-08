Рэнкинг банков Азербайджана по динамике уставного капитала (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике уставного капитала на 1 апреля 2019 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике уставного капитала (TOП-5):
|№
|Банки
|Динамика уставного капитала
|1
|Access Bank
|84,5%
|2
|Nikoil Bank
|42,0%
|3
|Capital Bank
|21,5%
|4
|Mugan Bank
|11,8%
|5
|Bank Respublika
|8,9%
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости