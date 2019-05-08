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Рэнкинг банков Азербайджана по динамике уставного капитала (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по динамике уставного капитала

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике уставного капитала на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике уставного капитала (TOП-5):

Банки Динамика уставного капитала
1 Access Bank 84,5%
2 Nikoil Bank 42,0%
3 Capital Bank 21,5%
4 Mugan Bank 11,8%
5 Bank Respublika 8,9%

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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