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Рэнкинг банков Азербайджана по динамике процентных расходов (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по динамике процентных расходов

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике процентных расходов на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике процентных расходов (TOП-5):

Банки Динамика процентных расходов
1 Gunay Bank В 2,3 раза
2 Ban Respublika 60,6%
3 Unibank 51,2%
4 NBC Bank 46,8%
5 Premium Bank 39,4%

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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