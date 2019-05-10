Рэнкинг банков Азербайджана по динамике процентных расходов (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике процентных расходов на 1 апреля 2019 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике процентных расходов (TOП-5):
|№
|Банки
|Динамика процентных расходов
|1
|Gunay Bank
|В 2,3 раза
|2
|Ban Respublika
|60,6%
|3
|Unibank
|51,2%
|4
|NBC Bank
|46,8%
|5
|Premium Bank
|39,4%
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости