Рэнкинг банков Азербайджана по динамике процентных расходов (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике процентных расходов на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике процентных расходов (TOП-5):

№ Банки Динамика процентных расходов 1 Gunay Bank В 2,3 раза 2 Ban Respublika 60,6% 3 Unibank 51,2% 4 NBC Bank 46,8% 5 Premium Bank 39,4%

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.