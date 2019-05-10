Рэнкинг банков Азербайджана по динамике процентных доходов (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по динамике процентных доходов

10 мая, 2019 11:29

https://report.az/storage/news/109187598c9ddacdd324b070ec16206e/bd0e622e-22b5-4f9a-a927-412395b96e55_292.jpg Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике процентных доходов на 1 апреля 2019 года. Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике процентных доходов (TOП-5): № Банки Динамика процентных доходов 1 Bank Respublika 78,9% 2 Unibank 76,8% 3 Premium Bank 47,1% 4 Amrah Bank 42,7% 5 Gunay Bank 41,9% * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.