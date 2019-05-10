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Рэнкинг банков Азербайджана по динамике процентных доходов (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по динамике процентных доходов

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике процентных доходов на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике процентных доходов (TOП-5):

Банки Динамика процентных доходов
1 Bank Respublika 78,9%
2 Unibank 76,8%
3 Premium Bank 47,1%
4 Amrah Bank 42,7%
5 Gunay Bank 41,9%

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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