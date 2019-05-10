Рэнкинг банков Азербайджана по динамике процентных доходов (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике процентных доходов на 1 апреля 2019 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике процентных доходов (TOП-5):
|№
|Банки
|Динамика процентных доходов
|1
|Bank Respublika
|78,9%
|2
|Unibank
|76,8%
|3
|Premium Bank
|47,1%
|4
|Amrah Bank
|42,7%
|5
|Gunay Bank
|41,9%
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости