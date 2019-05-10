Рэнкинг банков Азербайджана по динамике операционной прибыли (01.04.2019) - TOP-5

Рэнкинг банков Азербайджана по динамике операционной прибыли

10 мая, 2019 15:23

https://report.az/storage/news/b0ac1e5648549b962eb7f2f3216fef8b/ef77300d-09d5-4003-a874-f65463f10e62_292.jpg Аналитическая группа агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике операционной прибыли на 1 апреля 2019 года. Ниже представлена первая пятерка банков по динамике операционной прибыли (TOP-5): № Банки Динамика операционной прибыли 1 Mugan Bank В 7,0 раза 2 Bank Respublika В 4,5 раза 3 Azerbaijan Industry Bank В 2,2 раза 4 PASHA Bank 65,8% 5 Premium Bank 64,0% *Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.