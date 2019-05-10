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Рэнкинг банков Азербайджана по динамике операционной прибыли (01.04.2019) - TOP-5

Рэнкинг банков Азербайджана по динамике операционной прибыли

Аналитическая группа агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике операционной прибыли на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по динамике операционной прибыли (TOP-5):

Банки Динамика операционной прибыли
1 Mugan Bank В 7,0 раза
2 Bank Respublika В 4,5 раза
3 Azerbaijan Industry Bank В 2,2 раза
4 PASHA Bank 65,8%
5 Premium Bank 64,0%

*Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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