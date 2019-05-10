Рэнкинг банков Азербайджана по динамике операционной прибыли (01.04.2019) - TOP-5

Аналитическая группа агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике операционной прибыли на 1 апреля 2019 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по динамике операционной прибыли (TOP-5):
|№
|Банки
|Динамика операционной прибыли
|1
|Mugan Bank
|В 7,0 раза
|2
|Bank Respublika
|В 4,5 раза
|3
|Azerbaijan Industry Bank
|В 2,2 раза
|4
|PASHA Bank
|65,8%
|5
|Premium Bank
|64,0%
*Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости