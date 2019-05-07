Рэнкинг банков Азербайджана по динамике обязательств перед ЦБА (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике обязательств перед Центробанком Азербайджана (ЦБА) на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по динамике обязательств перед ЦБА (TOP-5):

№ Банки Динамика обязательств перед ЦБА 1 Premium Bank 48,8% 2 AtaBank 48,5% 3 AGBank -2,8% 4 Gunay Bank -2,8% 5 Xalg Bank -23,5%

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