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Рэнкинг банков Азербайджана по динамике обязательств перед ЦБА (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по динамике обязательств перед ЦБА

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике обязательств перед Центробанком Азербайджана (ЦБА) на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по динамике обязательств перед ЦБА (TOP-5):

Банки Динамика обязательств перед ЦБА
1 Premium Bank 48,8%
2 AtaBank 48,5%
3 AGBank -2,8%
4 Gunay Bank -2,8%
5 Xalg Bank -23,5%

* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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