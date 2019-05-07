Рэнкинг банков Азербайджана по динамике обязательств перед ЦБА (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике обязательств перед Центробанком Азербайджана (ЦБА) на 1 апреля 2019 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по динамике обязательств перед ЦБА (TOP-5):
|№
|Банки
|Динамика обязательств перед ЦБА
|1
|Premium Bank
|48,8%
|2
|AtaBank
|48,5%
|3
|AGBank
|-2,8%
|4
|Gunay Bank
|-2,8%
|5
|Xalg Bank
|-23,5%
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости