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Рэнкинг банков Азербайджана по динамике непроцентных расходов (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по динамике непроцентных расходов

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике непроцентных расходов на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике непроцентных расходов (TOП-5):

Банки Динамика непроцентных расходов
1 NBC Bank 51,8%
2 Bank Respublika 34,1%
3 Xalg Bank 33,7%
4 Gunay Bank 26,3%
5 Capital Bank 26,1%

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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