Рэнкинг банков Азербайджана по динамике непроцентных расходов (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по динамике непроцентных расходов

10 мая, 2019 14:32

https://report.az/storage/news/a4e3fe036bd1d7fe5df78323816c94da/63921a96-1658-4f1a-a7a0-e9a400e65b1e_292.jpg Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике непроцентных расходов на 1 апреля 2019 года. Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике непроцентных расходов (TOП-5): № Банки Динамика непроцентных расходов 1 NBC Bank 51,8% 2 Bank Respublika 34,1% 3 Xalg Bank 33,7% 4 Gunay Bank 26,3% 5 Capital Bank 26,1% * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.