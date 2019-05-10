Рэнкинг банков Азербайджана по динамике непроцентных расходов (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике непроцентных расходов на 1 апреля 2019 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике непроцентных расходов (TOП-5):
|№
|Банки
|Динамика непроцентных расходов
|1
|NBC Bank
|51,8%
|2
|Bank Respublika
|34,1%
|3
|Xalg Bank
|33,7%
|4
|Gunay Bank
|26,3%
|5
|Capital Bank
|26,1%
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости