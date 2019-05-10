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Рэнкинг банков Азербайджана по динамике непроцентных доходов (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по динамике непроцентных доходов

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике непроцентных доходов (TOП-5):

Банки Динамика непроцентных доходов
1 Azerbaijan Industry Bank В 2,0 раза
2 Bank of Baku 51,0%
3 Express Bank 48,3%
4 NBC Bank 46,6%
5 IBAR 40,3%

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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