Рэнкинг банков Азербайджана по динамике непроцентных доходов (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов на 1 апреля 2019 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике непроцентных доходов (TOП-5):
|№
|Банки
|Динамика непроцентных доходов
|1
|Azerbaijan Industry Bank
|В 2,0 раза
|2
|Bank of Baku
|51,0%
|3
|Express Bank
|48,3%
|4
|NBC Bank
|46,6%
|5
|IBAR
|40,3%
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости