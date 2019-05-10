Рэнкинг банков Азербайджана по динамике непроцентных доходов (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по динамике непроцентных доходов

10 мая, 2019 12:05

https://report.az/storage/news/65aead11590e3bfc786fb809b18b82b1/3385e869-e370-41e7-a8a6-ac6e7864cc11_292.jpg Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов на 1 апреля 2019 года. Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике непроцентных доходов (TOП-5): № Банки Динамика непроцентных доходов 1 Azerbaijan Industry Bank В 2,0 раза 2 Bank of Baku 51,0% 3 Express Bank 48,3% 4 NBC Bank 46,6% 5 IBAR 40,3% * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.