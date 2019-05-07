Рэнкинг банков Азербайджана по динамике кредитного портфеля (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по динамике кредитного портфеля

7 мая, 2019 11:50

https://report.az/storage/news/d7d947d9777dee9cf43019daf725662f/18a43478-edbd-4e80-ac49-9c67e47e538b_292.jpg Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике кредитного портфеля на 1 апреля 2019 года. Ниже представлена первая пятерка банков по динамике кредитного портфеля (TOП-5): № Банки Динамика кредитного портфеля 1 Bank Respublika 49,8% 2 Premium Bank 47,0% 3 Rabitabank 41,3% 4 Ziraat Bank 37,8% 5 Unibank 34,8% * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report