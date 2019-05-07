Рэнкинг банков Азербайджана по динамике кредитного портфеля (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике кредитного портфеля на 1 апреля 2019 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по динамике кредитного портфеля (TOП-5):
|№
|Банки
|Динамика кредитного портфеля
|1
|Bank Respublika
|49,8%
|2
|Premium Bank
|47,0%
|3
|Rabitabank
|41,3%
|4
|Ziraat Bank
|37,8%
|5
|Unibank
|34,8%
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report
Economic DepartmentАвтор новости