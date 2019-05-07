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Рэнкинг банков Азербайджана по динамике кредитного портфеля (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по динамике кредитного портфеля

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике кредитного портфеля на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по динамике кредитного портфеля (TOП-5):

Банки Динамика кредитного портфеля
1 Bank Respublika 49,8%
2 Premium Bank 47,0%
3 Rabitabank 41,3%
4 Ziraat Bank 37,8%
5 Unibank 34,8%

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report

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