​Рэнкинг банков Азербайджана по динамике (чистой) прибыли (01.04.2019)

Аналитическая группа агентства Report подготовило рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике (чистой) прибыли на 1 апреля 2019 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по динамике (чистой) прибыли (TOП-5):
|№
|Банки
|Динамика (чистой) прибыли
|1
|Rabitabank
|В 31,9 раза
|2
|PASHA Bank
|В 5,5 раза
|3
|Bank Respublika
|В 3,5 раза
|4
|Yapi Kredi Bank
|В 2,6 раза
|5
|Capital Bank
|В 2,1 раза
*Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости