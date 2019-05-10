Рэнкинг банков Азербайджана по динамике (чистой) прибыли (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по динамике (чистой) прибыли (01.04.2019)

10 мая, 2019 17:24

https://report.az/storage/news/4b494954d22cdb09b88d3f6f4992dbee/5936177a-cdc5-4a9a-a1c9-ca3435df8c38_292.jpg Аналитическая группа агентства Report подготовило рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике (чистой) прибыли на 1 апреля 2019 года. Ниже представлена первая пятерка банков по динамике (чистой) прибыли (TOП-5): № Банки Динамика (чистой) прибыли 1 Rabitabank В 31,9 раза 2 PASHA Bank В 5,5 раза 3 Bank Respublika В 3,5 раза 4 Yapi Kredi Bank В 2,6 раза 5 Capital Bank В 2,1 раза *Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.