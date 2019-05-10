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Рэнкинг банков Азербайджана по динамике (чистой) прибыли (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по динамике (чистой) прибыли (01.04.2019)

Аналитическая группа агентства Report подготовило рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике (чистой) прибыли на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по динамике (чистой) прибыли (TOП-5):

Банки Динамика (чистой) прибыли
1 Rabitabank В 31,9 раза
2 PASHA Bank В 5,5 раза
3 Bank Respublika В 3,5 раза
4 Yapi Kredi Bank В 2,6 раза
5 Capital Bank В 2,1 раза

*Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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